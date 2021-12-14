18日將進行4大公投案投票，最終可能通過幾項？前民進黨立委郭正亮分析認為，從近日一份最新民調數字來看，較可能過的2項，是反萊豬和公投綁大選，投票率可能在27%和26%，有機會跨過25%門檻，不過要看周六當天天氣如何，如果下雨或天候不佳的話，投票就可能下降。

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道。

郭正亮14日上宅神朱學恒臉書直播，談及18日公投投票及侯友宜臉書長文。對於公投會通過幾項，投票率如何？ 郭正亮表示，他看完TVBS公投民調，以投票率25%而言，推測公投中的萊豬公投，贏面基本已經確定，但必須要拿下497萬多票，而該民調推估，萊豬約有27%的人會出來投票，公投綁大選約有26%，但昨天侯友宜這篇文出現後，加上週六可能會下雨，多少會影響一些投票率。

據《TVBS民調中心》最新調查發現，12月18日公投有 64%民眾表示會去投票（47%一定會、17%可能會），7%表示不一定，29%則表示不會去投票。最新民調顯示，反萊豬、公投綁大選兩項獲過半民意支持，而珍愛藻礁的三接議題和重啟核四則呈現拉鋸狀態。

《TVBS》最新民調顯示，在投票意願上，64%民眾表示會去投票，7%表示不一定，29%則表示不會去投票。TVBS分析，考量實際投票率通常低於 投票意願，若以表態一定會去投同意票的受訪者，保守估計同意票票數，萊豬及公投綁大選的同意票數，估計分別有 18 歲以上民眾的 27%及 26%，可能通過公投門檻，而三接遷離藻礁（20%）及重啟核四（24%）同意票數可能未過25%門檻。