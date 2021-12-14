「螞蟻雄兵 公投宣講」桃園場14日在桃園市桃園區舉辦，中廣董事長趙少康指出，這次公投有很多意義，但是最有意義的是用公投對民進黨說不。趙說，這次公投是期中考，我們是老師，他是學生，我們要用公投票當掉他們期中考。

趙少康表示，民進黨資源豐富，國民黨什麼都沒有，是靠我們的熱情、信念。他也說，這次公投有很多意義，最大意義，公投對民進黨說不。趙指出，這次公投是期中考，我們是老師，他是學生，我們要用公投票當掉他們期中考。趙少康又說，反過來想，這次公投若民進黨大贏，民進黨更囂張，更無法無天、橫行霸道、不可一世。

提到公投綁大選，他說，當談到台獨，民進黨把公投捧上天，說公投是至高無上政治道德，等真的要公投，就真的害怕，因為2018公投大輸，現在說不能公投綁大選。

提到萊豬，他說，不是所有美豬都是萊豬，且美國不是說台灣第一島鏈，關係很好嗎？會為了區區美豬就不要台灣了有可能嗎？他反批，真的跟美國過不去的是民進黨，不讓軍人、學校、警察吃萊豬。

對於藻礁，趙少康也抨擊，藻礁的可貴不是只有7600年歷史，只有桃園是在沿岸，這是多麼寶貴，他也質疑，用這麼多天然氣發電真的安全嗎？全世界沒一個國家自己不產，用5成天然氣發電。

提到核四，趙少康說，核電沒錯，是有爭議，但他爸爸、媽媽肺腺癌過世，電台好幾個主持人得肺腺癌，核電廠在台灣還算是安全的。以前反核是潮流，現在減碳是潮流，民進黨還活在30年前反核，可是現在減碳才是潮流。他呼籲，12月18日，心裡有火，不管是熱情的火，或者不滿意的火，都要把這把火傳出去。