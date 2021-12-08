疫情全球大流行影響了全球和國內的併購交易，可喜的是，台灣仍有多起傑出海外併購及國內產業整併案件出現，都經由2021年「台灣併購金鑫獎」的選拔躍上檯面！

「台灣併購金鑫獎」8日晚間舉行頒獎典禮，行政院副院長沈榮津與會致詞，鼓勵企業突破疫情限制，積極走出台灣，透過海外併購提升產業競爭力，也說自己連兩年出席頒獎活動並致詞，就是代表政府支持企業併購。

實際上，今年獲獎的個案，包括環球晶圓收購德國Siltronic AG、富邦金控收購日盛金控、國泰私募股權基金與外資共同投資離岸風電案場、新唐科技收購日本 Panasonic Corporation 半導體事業群，以及晶電及隆達共組富采投控等，不僅多個案例是海外併購，國內產業整併也不少，在產業影響力及企業跨國佈局投資都極具指標意義，非常值得國內同業借鏡。

「台灣併購金鑫獎」主辦單位台灣併購與私募股權協會表示，此獎勵項自2011年起，每年舉辦評選活動，評審委員皆為國內最資深的併購專業人士。歷年來得獎案例皆創下國內企業併購的里程碑。本屆計有258件併購案例競逐各類獎項。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示，相較於全球併購交易市場持續回穩，台灣2021年截至8月為止，併購交易案件數量及交易總額分別較前一年度同期下滑36％及42％，反映出疫情干擾經濟活動的衝擊程度。

盧明光說，疫情發生至今，商務型態改變許多，企業轉型需求激增，加上全球低利率帶來併購成本降低等誘因，全球併購交易量和交易額明顯回升，鼓勵企業不分大小都可以積極地將併購納入企業策略。

主辦單位表示，為鼓勵並表彰台灣「隱形冠軍」企業善用併購及策略聯盟，進行轉型升級，2020年起新設的「中堅企業併購獎」，2021年再選拔出三案，分別為元太科技投資英國生技公司Nuclera，澳台國際收購電商平台夠麻吉，永鑫能源取得外資貝萊德鉅額股權投資。

台灣併購與私募股權協會認為，此三案分屬不同產業領域，顯示國內產業併購類別雖然仍以科技業為大宗，但逐漸朝向多元產業領域拓展的趨勢，也證明透過產業整合提升技術能力與擴大市場規模，已成為台灣各產業在國際競爭壓力下力求轉型升級的主要驅動力。