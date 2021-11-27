績優志工團隊生命樹青年志工服務隊，因應疫情推動線上服務活動，號召在地青年利用寒暑假及課餘時間投入社區服務。（陳夢茹攝）

表揚志願服務奉獻的精神，桃園市長鄭文燦親自出席，頒發16位績優志工、8組績優志工家庭、9組績優志工團隊、9組樂齡影響力短片徵選獲獎者，感謝志工們為社會奉獻一己之力。

社會局表示，市府大力推行「志工桃源、樂在奉獻」精神，桃園志工參與率為六都中排名第2，鼓勵志工無論年齡都可以運用自身專業加入志願服務團隊中。

這次績優服務獎得獎者中，全志工中最高齡85歲的莊阿雲已參加志願服務達20年4個月，他擔任環保志工隊小隊長及資源回收組組長，帶領隊員參加各式環保活動，他表示，自己是秉持「即使只有小小的力量，都有可能帶動周圍正能量」的理念從事志工服務。

績優志工陳永秀已73歲，參與志願服務已13年8個月，陳永秀從事交通導護、老人服務等多元的志工服務，也發揮攝影專長來記錄志工服務的美好瞬間，更同時精進電腦照片編輯程式，展現活到老、學到老的態度。

績優志工團隊生命樹青年志工服務隊，因應疫情推動線上服務活動，號召在地青年利用寒暑假及課餘時間投入社區服務，在後疫情時代，志工服務有了新型態，不再侷限於實體。他們說，青年志工的年齡落在13歲至35歲，無論年紀大家共同深入偏鄉學校、社福單位等，一起讓社會變得更好。