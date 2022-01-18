大陸央視新聞18日報導，中國國務院聯防聯控機制通報，大陸正面臨Delta和Omicron毒株輸入疫情雙重挑戰。廣東省疾控中心首席科學家林鵬指出，相對於Delta，Omicron變異株病毒載量更高，傳播力增強。感染以輕症為主。Omicron存在免疫逃逸，但全程接種疫苗仍能夠很大程度上保護人們免於重症。目前中國使用的新冠疫苗可以預防Omicron。跨省流動人員抵目的地後，要及時完成新冠病毒核酸檢測，並加強自我健康監測。一有疑似症狀應立即核酸檢測並就醫。

林鵬表示，世界衛生組織11日宣布，Omicron已取代Delta成為全球優勢毒株。相比起其他4種VOC變異株（Alpha、Beta、Gamma、Delta），Omicron變異株的刺突蛋白變異位點較多，並有部分變異位元點與這4種VOC共用，這些變異的位點已被證明與細胞受體親和力、病毒複製能力和免疫逃逸能力增強有關。

林鵬指出，相對於Delta，Omicron變異株病毒載量更高，傳播力增強。香港大學醫學院的研究團隊發現，感染24小時後，Omicron在人類支氣管組織的病毒載量比Delta高近70倍。因此，Omicron還具備複製速度更快、複製能力更強的特點。

林鵬稱，感染Omicron以輕症為主。截至目前，絕大多數感染者都只表現了輕微症狀或無症狀，重症較少，死亡病例極少，主要症狀包括咳嗽、疲勞、鼻塞、流涕、嗜睡、頭痛、咽痛、發熱等流感樣症狀。

林鵬指出，Omicron存在免疫逃逸，目前中國使用的新冠疫苗可以預防Omicron。研究發現，Omicron對先前感染及接種疫苗誘導的體液免疫有顯著逃逸現象，但全程接種疫苗仍能夠很大程度上保護人們免於重症。大陸國產滅活疫苗依然有效。

另有一項美國研究顯示，細胞免疫受Omicron影響不大，而加強接種疫苗，尤其是異源加強接種，如滅活病毒疫苗＋重組蛋白亞單位疫苗／mRNA疫苗，可以顯著提高人體中和抗體滴度。有研究表明，泛冠狀病毒疫苗研發可能是未來新冠病毒疫苗的重點研發方向。

林鵬建議，做好春節期間防範，跨省流動人員抵粵後及時完成一次新冠病毒核酸檢測，並加強自我健康監測。如果出現發熱、咳嗽、咽痛、嗅（味）覺減退等急性症狀，或健康碼變「黃碼」等情況，切勿自行購藥，應立即核酸檢測並就醫，在未排除感染風險前不要出行。若出現新冠肺炎「十大症狀」，應及時核酸檢測。18歲以上完成全程接種後滿6個月人群，盡快接種加強針，獲得最佳保護。