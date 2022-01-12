根據《多倫多星報》(Toronto Star)11日報導，加拿大魁北克省(Quebec)將對那些還不打Covid-19疫苗的人課徵健康稅，魁北克省長勒戈(François Legault)表示:「這將是全國第一個對於未接種疫苗的人祭出處罰的案例。」

根據聯邦數據統計，魁北克省是加拿大境內因新型冠狀病毒死亡人數最多的地區，截至今年1月1日，超過85%的魁北克居民至少接種過一劑疫苗。

只有12.8%的魁北克居民沒有接種疫苗，但光這些人就佔所有住院比例一半。

在防疫政策方面，魁北克是國內嚴厲出了名的省份。上周才又發布，任何人只要想在當地購買酒類或大麻都必須有接種證明。事後，該省首次接種的預約人數竟從平均1,500人飆升至6,000人。

目前魁北克省最大城市蒙特婁(Montreal)的醫院幾乎塞爆，而且已經開始限制無關Covid-19病症的患者。

部分國家其實都只規定醫務人員和從事較高風險工作性質的勞工注射疫苗。對於未接種疫苗者處以裁罰的國家不是只有加拿大，希臘早在去年(2021)就強制要求60歲以上的老人接種疫苗，否則每個月得面臨相當3,000多塊台幣的罰款；而亞洲國家像是新加坡，也祭出了不打疫苗，民眾就得自行負擔確診後所有的醫療費，比方住院、治療等等費用。

針對未接種者處以罰款，黑人健康聯盟(Black Health Alliance)就表示，「此舉可能會進一步加劇加拿大應對疫情的不公平現象，還可能削弱人民對政府的信任。」執行長貝利(Paul Bailey)建議以文化上響應並與市民實質交流。並補充:「課徵稅收只會讓一切努力付諸流水。」