Ingraham claps as she announces Gen. Mark Milley has COVID pic.twitter.com/xW5lmHbyED — Acyn (@Acyn) January 18, 2022

美軍承認，參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）上將和陸戰隊司令柏格（David Berger）上將，皆已確診新冠肺炎（COVID-19），且米利12日才見過總統拜登（Joe Biden）。《商業內幕》（Business Insider）18日表示，由於對疫苗抱持負面態度且是前總統川普（Donald Trump）的支持者，一名「福斯新聞」（Fox News）主播竟在報導此事時「拍手叫好」。

軍事新聞網站「Breaking Defense」17日報導，五角大廈表示，已接種3劑疫苗的米利上將，16日驗出新冠肺炎陽性反應，並有「非常輕微」的症狀，目前已被隔離，並採取遠程辦公，且除了米利以外，還有另一名參謀首長聯席會議成員確診。

雖然五角大廈未立即公開另一人的身分，但美國陸戰隊稍後證實，染疫者是柏格上將，強調他「工作能力不受影響」，但未提供其他細節。

米利12日曾參加前美國陸軍參謀長、退役上將奧德耶諾（Raymond Odierno）的喪禮，並在其中與拜登有所接觸，不過五角大廈強調，米利在與拜登見面的前幾天，以及見面後直到15日為止，病毒檢測的結果都是陰性。

而「福斯新聞」主播殷格拉漢（Laura Ingraham）在提到此事時，竟用歡快的語氣邊拍手邊說：「接種過3次疫苗的參謀首長聯席會議主席米利上將、我們最喜歡的米利病毒檢測結果呈陽性！還有誰呢？柏格上將，陸戰隊司令也確診了。」

《商業內幕》指出，殷格拉漢長期被認為在自己的節目中「削弱人們對疫苗的信任」；且由於傳出米利在前總統川普執政末期，曾採取行動防止後者做出衝動決定，使他成為川普支持者的攻擊目標。