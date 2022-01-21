雖然美國前總統川普（Donald Trump）曾被外界質疑與俄羅斯關係過於密切，擔心該國總統普丁（Vladimir Putin）將能藉此干預美國政策，不過學者20日指出，就目前局勢來看，拜登（Joe Biden）其實更像是普丁的「傀儡」。

智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）研究員米德（Walter Russell Mead）2017年曾表示，若川普真的受俄羅斯控制，他將做出5種決策：盡力限制以水力壓裂（fracking）法開採頁岩油、阻礙輸油管線設置、就核武軍備管制展開談判、削減美國軍事支出，並緩和與俄羅斯盟友伊朗之間的緊張關係。

美國田納西大學（University of Tennessee）法學教授雷諾茲（Glenn H. Reynolds）投書《紐約郵報》（New York Post）指出，雖然川普並未做出上述決策，但拜登卻符合大多數條件。雖然美國在川普時代成為石油淨出口國，但拜登上任後以環保為由，開始限制開採頁岩油，並封鎖國內輸油管線；但在國外，拜登突然改變立場，支持從俄羅斯通往歐洲的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），將讓克里姆林宮獲得大筆收入，有效鞏固普丁的地位。

在核武談判上，俄羅斯和中國大陸顯然都不感興趣，但這卻是拜登長久以來關注的重點；而在其他國防問題中，拜登雖然沒有削減預算，但發生在阿富汗的慘劇已讓美軍顏面盡失；且拜登政府正試圖重返《聯合全面行動計畫》（JCPOA，即伊朗核協議），「假裝相信伊朗願意不發展核武」。

雷諾茲表示，他並不認為拜登暗中聽從普丁命令，但在普丁巧妙的誘導下，拜登的決策是「毀滅性的」，使他確實很像是普丁的傀儡，正削減美國國力，同時加強俄羅斯、伊朗、塔利班等對手的力量。