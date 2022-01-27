俄羅斯重軍集結，入侵烏克蘭可能一觸即發，美國及其盟友多次警告，將對俄展開制裁。外媒披露，對俄羅斯而言，被踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）將會是最嚴厲的制裁，一旦遭受制裁，俄羅斯將被排除於全球銀行系統之外。

CNN報導，美國國會議員日前提出一項極端制裁選項，提議將俄羅斯踢出SWIFT，這代表俄羅斯的金融機構無法將資金匯出或匯入，也會對俄羅斯企業及國外客戶帶來衝擊，尤其是向俄羅斯購買天然氣、石油等以美元計價的買家。

俄羅斯上議院副議長朱拉里夫（Nikolai Zhuravlev）表示，「若俄羅斯遭移除SWIFT，我們將不會接受外國貨幣，但同樣的，歐洲國家的買家也不會收到如石油、天然氣、金屬等商品」。

SWIFT總部位於比利時，於1973年根據比利時法律成立，由25人組成的董事會管理，其中包含俄羅斯中央交易對手清算中心管理委員會主席Eddie Astanin，主要成立目的為取代電傳（telex），迄今未有其他全球性替代方案，因此仍是全球金融的重要管道，目前有超過1.1萬家金融機構透過SWIFT發送安全訊息和支付指令。

芬蘭國際問題研究所學者沙吉娜（Maria Shagina）曾在報告中指出，俄羅斯若真被踢出SWIFT，意味著中斷所有國際性的交易，進而引起貨幣波動及大量資金外流。俄羅斯前財長曾於2014年評估，一旦成真，俄羅斯國家經濟將下降5%。

實際上，伊朗2012年曾因制裁被踢出SWIFT，損失近半的石油出口收入和30%的貿易額。但朱拉里夫補充，SWIFT是歐洲企業，一個多國參與的組織，要做出決定必須所有成員共同決定，單單美 、英的決定是無法構成的，且他並不認為其他和俄羅斯貿易佔比極大的國家會和美英會支持此決定。