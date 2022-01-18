國內Omicron疫情持續升溫，繼16日截止第19期疫苗預約被民眾搶爆，共87.4萬人完成預約，其中莫德納更是各診所都預約額滿，一針難求，指揮中心今天上午10點起再開1922平台第20期第三劑疫苗預約接種，採分流預約，早上10點起先從65歲以上開始預約，接著是50歲到64歲12點開放預約、18歲至49歲則是下午2點起開放，預約截止日皆為周六（22日）中午12點，《中時新聞網》整理10大疫苗預約接種相關問題，供民眾參考。

1922平台今早10點起開放第三劑疫苗預約，這次台北市7個中型接種站也會一起加入，且會持續增加量能，本期符合第三劑疫苗預約接種對象為110年11月7日(含)前已完整接種兩劑疫苗、滿12周的18歲以上民眾，今早10點起開始以年齡分流預約，至周六中午12點預約截止，接種時間為1月24日至30日。

至於過年可不可以接種疫苗，指揮中心表示，依據醫院上班時間為主，通常醫院放除夕到初三(31日至2月3日)，初四開始正常上班，但各地方衛生局如果在春節期間各景點加開接種站也不反對，民眾可自行各縣市政府網站查詢。國內昨天（17日）新增17確診，創這波疫情新高，西堤群聚也增至34人確診，從桃機開始的相關群聚已累積近百人染疫，引爆民眾疫苗搶打潮，

●第3劑疫苗預約符合資格對象

110年11月7日(含)前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12周的18歲以上民眾（即2004/1/30(含)前出生）預約接種疫苗第三劑追加劑。

●1922平台預約分流時程

(一)65歲以上：1月18日上午10點至1月22日中午12點。

(二)50歲-64歲：1月18日中午12點至1月22日中午12點。

(三)18歲-49歲：1月18日下午2點至1月22日中午12點。

●疫苗施打日期

本期接種時間為1月24日至30日。

●接種追加劑(第3劑)疫苗要帶什麼文件？

攜帶健保卡、身分證明文件、疫苗接種記錄卡(小黃卡) 前往接種。

●尚未施打第1、2劑者，可以透過公費疫苗預約平台預約嗎？

公費疫苗預約平台僅限預約疫苗追加劑(第3劑)，如欲接種第1、2劑請持COVID-19疫苗接種紀錄卡(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。至1月31日止，可由地方政府衛生局提供200元(含)以下衛教品，以提升接種意願。

●第三劑打哪個廠牌好？

混打疫苗研究結果顯示，第三劑打mRNA疫苗效果最佳，打AZ效果最差，指揮中心建議，前兩劑打AZ的人，第三劑可選mRNA疫苗（BNT與莫德納）或高端；前兩劑打BNT、莫德納、高端或混打疫苗者，第三劑則可以打BNT、莫德納、AZ或高端。

●若第19期已於公費疫苗預約平台預約疫苗追加劑(第3劑)，但因故無法如期前往施打，第20期還可以再預約嗎？

如預約後因故無法如期前往施打者，仍可於次期預約。

●已施打第2劑，為什麼查詢資格不符合或未能預約？

可能原因如下：1.不符合預約接種資格：疫苗追加劑(第3劑)需間隔滿12週(84天)以上之滿18歲民眾。2.接種紀錄未及時更新：請洽詢原接種單位或所在地衛生局／所。

●北市這期會加入嗎？

會，台北市政府表示，第20期的量能會比第19期量能還要多，還會持續增加量能，目前7中型接種站會努力再加開。

●過年期間會打疫苗嗎？

指揮中心表示，會根據醫院上班時間施打，大概是在初四(2月4日)後，所以可能在除夕(31日)到初三(2月3日)先休息，初四後再來提供；不過如果各縣市衛生局想在過年期間於各景點設接種站，指揮中心也尊重，民眾可自行上衛生局網站查詢。