國內本土疫情連環爆，指揮中心指揮官陳時中表示現在重點是高雄港及桃園遠雄自貿港區，朝清零的方向在做，不過前台大醫院感染科醫師林氏璧指出，根據日本Omicron疫情走勢，來得又快又急、極容易癱瘓醫療量能，「輕重症分流」才是一大考驗。

林氏璧昨天（23日）在臉書分析日本疫情已經到第六波，Omicron來得又快又急，去年12月31日全日本7天內平均單日確診也不過316例，陽性率0.85%，但1月20日單日3萬人確診，衝破兩年來新高，陽性率破20%。1月22日和23日連兩天破5萬人確診，重症人數也從12月底的49人，上升到目前的424人。

圖為日本因Omicron疫情爆發，單日新增確診衝破新高，直線上升。(翻攝自 日本自助旅遊中毒者FB)

林氏璧說，日本目前需要住院或是居家療養的人是29萬671人，輕易打破過去的紀錄，且絕大多數都是輕症，因此Omicron社區大流行的一大考驗絕對是「輕重症分流」，已經比較弱化的Omicron多半都是輕症，但來得又快又急，若沒有好好做好分流，極容易癱瘓醫療。

林氏璧認為，沒有重症風險因子的年輕人染疫，輕症或無症狀僅需要居家休養即可，有重症風險的確診者才需要到加強版檢疫所甚至去醫院住院，台灣的指揮中心可能要開始加強準備了，民眾也要有心理準備。

林氏璧說，雖然日本初步看來這波死亡人數不算多，但重症還在增加，第三劑覆蓋率也只有1.5%。打得太慢會不會成了他們對抗Omicron的弱點，這可以和韓國、新加坡比較一下。