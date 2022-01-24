中央在過年期間（1月31日至2月6日）共7天暫停疫苗接種服務，但台北市「逆時中」要在過年期間加開疫苗接種服務，桃園市長鄭文燦24日也宣布要在初四起提早施打疫苗，預計在2月4日、5日、6日（初四、初五、初六）加開疫苗接種服務，除會請醫療院所開設疫苗門診，也會安排社區接種站，待衛生局規畫後再公告。

鄭文燦指出，依據目前國內外數據，施打第三劑疫苗可降低重症或死亡機率，因此疫苗打好打滿非常重要，中央1922疫苗預約平台第21期預計於2月7日（大年初七）開始接種，市府為了盡速協助民眾施打疫苗，也預計於1月28日及29日兩天上午，於桃園巨蛋體育館提供BNT及高端疫苗隨到隨打服務，請尚未完整接種疫苗的民眾踴躍前往接種 。

鄭文燦也提到，將安排在2月4、5、6日陸續請醫療院所開設疫苗門診，也會安排適當的社區接種，細節待衛生局規畫後公布，他強調，只要過年前莫德納疫苗還有剩，就會在過年前安排施打，年後只要新的一批莫德納疫苗到位，一樣會安排莫德納專案接種。

鄭文燦說，桃園的BNT疫苗時段本來就很多，預約一直沒有額滿，大概都不到3成，所以BNT接種站不管是打第一劑、第二劑或第三劑，都可以隨到隨打，高端疫苗量也非常充足，會請各醫療院所加開疫苗門診時段，方便民眾來接種。