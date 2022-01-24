國內Omicron疫情升溫，除了勤打疫苗，戰略儲備用藥也相當重要。我國購買的首批新冠肺炎口服藥今天（24）清晨到貨，由長榮航空BR-641班機負責運送，這批藥物來自美國芝加哥，清晨5點18分抵達桃園國際機場。

本土確診個案已連續8天達兩位數，為避免中、重症患者過多，導致醫療量能不足，中央流行疫情指揮中心採購1萬份默克（原默沙東）新冠肺炎口服藥，原訂年後才會到貨，如今提早抵台，為我防疫注入強心針。

這款抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）已通過緊急使用授權（EUA）審查，主要適用於發病5天內、具重症風險因子，且臨床上不適用其他治療方式的成人輕度至中度確診者。重症風險因子包括60歲以上或罹患糖尿病、肥胖、慢性腎病、嚴重心臟病、慢性阻塞性肺病、癌症等7類民眾。

台灣之前與默克、輝瑞等藥廠談妥新冠肺炎藥物採購合約，除了這批「莫納皮拉韋」約1萬人份，輝瑞生產的Paxlovid也買了2萬人份。疾管署長周志浩表示，一旦收到貨，會盡快分配給相關醫療院所使用。

不過新變種病毒Omicron似乎有「挑兒童下手」的比例，而輝瑞的Paxlovid，則適用12歲以上、體重至少40公斤的兒童，目前這批藥物，抵台時程未定。