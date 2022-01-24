台中市長盧秀燕24日在衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋等人陪同下視察北屯區仁和里快打站。（馮惠宜攝）

國內疫情南北燒，另因應市民施打疫苗需求增加及提高疫苗施打率，台中市長盧秀燕24日宣布，經台中市衛生局積極協調接洽院所農曆過年期間1月31日（除夕）至2月6日（初六），台中市將有216家次醫療院所開設462診次進行接種服務。

盧秀燕24日在衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋等人陪同下視察北屯區仁和里快打站，她搶先在中央流行疫情指揮中心記者會前搶先公布，即日起醫療院所全面禁止非必要探病，住院病人的陪病者除例外情形，以1人為限，而台中市衛生局稍後也公告，台中市長照機構同步暫停探視。

盧秀燕表示，台中市第一劑疫苗施打率85％，第二劑施打率76％，第三劑施打率18％，第三劑目前施打人數已超過50萬人，優於全國平均數；為再提高市民疫苗施打率，市府積極協調接洽院所，台中市農曆過年期間，將有216家次醫療院所，共開設462診次進行接種服務。

台中市衛生局表示，農曆春節除夕當天到大年初六將保留1萬4276劑的疫苗提供民眾到合約醫療院所施打，其中BNT可提供1萬4086人接種，AZ可提供70人接種、以及高端疫苗120人。

盧秀燕也說，台中目前沒有Omicron本土確診病例，但南北疫情嚴峻，市府「戰戰兢兢、如臨大敵」，為優先保護較脆弱的民眾，即日起修正「台中市因應COVID-19疫情醫院陪探病管理措施」公告。

衛生局長曾梓展解釋，醫院原則禁止探病，住院病人的陪病者以1人為限，而病人為12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙者或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限為2人。