印度賈坎德邦一名男子在4年前不幸遭遇車禍，從此全身癱瘓，只能長期臥病在床，甚至還失去了聲音；近日家人帶他去打疫苗，未料隔天他就從癱瘓狀態恢復正常，不但找回了自己的聲音，還能夠拄著拐杖自行走路，讓當地醫療人員相當震驚。

印度男子聲稱自己在打完疫苗後，從癱瘓的狀態恢復正常。(影片來源/YouTube/ANI News)

根據《NDTV》報導，55歲男子蒙達（Dularchand Munda）居住於博卡羅（Bokaro）薩爾加迪村（Salgadih village），他在4年前遭遇車禍，導致脊椎受傷癱瘓，只能長期臥床，甚至還失去聲音，之後家屬花費40萬盧比（約新台幣14.8萬）治療，希望蒙達能盡快恢復健康，但他的狀況始終沒有好轉。

本月4日，蒙達和家人一起去接種有「印度版AZ」之稱的新冠疫苗「Covishield」，未料隔日竟出現奇蹟，蒙達居然能自行走動，就連聲音也恢復正常，讓他和家人們相當開心；從影片中可以看到，長期臥床的蒙達拄著拐杖成功走路，奇蹟性的一幕讓當地醫護人員震驚不已。

當地醫學專家庫馬（Jitendra Kumar）表示：「很開心看到他康復，但這件事仍需要經過醫學驗證。如果他是從受傷幾天的狀態恢復，比較能讓人理解，但接種完疫苗就突然從癱瘓4年的狀態恢復正常，實在讓人難以置信」。對此，印度當局相關單位建立專案小組，專門釐清、研究蒙達的情況。