中華女足原訂23日晚間在亞洲盃對陣地主印度，未料比賽因對手新冠確診人數過多，無法進行。亞足聯（AFC）24日正式宣布印度隊失格退賽，本屆出賽成績全部取消，也讓中華隊幾已篤定晉8，就看26日能否鎖定A組第2，在8強淘汰賽取得較佳位置。

本屆亞洲盃受新冠役情衝擊，AFC採取特殊規則，扣除PCR檢驗陽性者，各隊只要有13人就能出賽，但印度隊23日連這個門檻都達不到。AFC當天先宣布比賽無法進行，今天進一步確定印度退賽。

印度在本屆亞洲盃已完成對伊朗之戰，如今那場0比0的比賽也被取消，A組只剩下中國大陸、中華隊與伊朗3隊。本屆亞洲盃12隊分為3組踢循環賽，取分組前2與戰績較佳的兩支分組第3晉級8強，現在A組剩下3隊，為求公平，在跨組比較分組第3名的戰績時，均不納入與小組墊底隊伍的成績。

中華女足目前和伊朗同為1負，但淨勝球有3顆優勢，26日只要不輸伊朗，就能以A組第2晉級，在8強碰上B組第2。然而中華隊不想因為印度退賽而影響作戰心情，23日仍按程序完成賽前暖身，希望維持比賽狀態，在場外也做好防疫措施，穩紮穩打殺入8強，進而完成搶下明年世界盃門票的終極任務。