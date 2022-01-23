中華女足能否在印度亞洲盃搶下明年世界盃門票，比的不只是場上表現，更是場外防疫！中華隊原訂今晚10時對陣地主印度，由於對手新冠確診人數過多，可出賽人數未達13人門檻，亞足聯（AFC）宣布比賽無法進行。印度則上訴爭取延期，避免被判失格無緣整屆賽事。

中華隊與印度、中國大陸、伊朗同屬A組，就在今天大陸7比0大勝伊朗比賽時，傳出印度隊的群聚感染益發嚴重，超過10人PCR檢驗呈陽性反應，無法湊足13人比賽。AFC緊急通知轉播單位，晚間台、印之戰無法進行，對岸的轉播商愛奇藝率先於官方微博上宣布這個消息。

中華隊按行程抵達球場，並進行賽前熱身，印度隊則未到場。純就賽事而言，印度無法控制隊內群聚感染，對中華隊是利多消息。印度要求延賽，AFC接受的可能性不高，按規定印度應該被判失格，無法參與本屆賽事，讓A組只剩下3隊；另一可能是AFC網開一面，裁定此役由中華隊以3比0獲勝，讓印度保有參賽資格。