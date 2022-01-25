在東道主印度因染疫人數過多而退賽後，中華女足即使明晚小輸伊朗1球，仍能以A組第3晉級8強。然而就像電影《投名狀》中的一句話：「我們太需要一場勝利了！」若連首闖亞洲盃的伊朗都贏不下來，奢談要在8強奪勝拿下明年世界盃門票？木蘭女將都已摩拳擦掌，盼以勝利讓這趟印度行吃下定心丸。

「對伊朗我們會全力以赴，因為少踢了一場比賽，球員來說都很渴望下一場的勝利！」中華隊射手陳燕萍說：「來到這裡不論是防疫還是球賽，大家都處在一個很高壓的狀態下，我們球員當然希望自己能調整到最好，完成這一階段的任務！」

印度退賽，讓中華隊少了一個同組勁敵，球員們卻未必開心，陳燕萍說，其實23日對印度賽前，「我熱身時的感覺很好，很想踢！」隊長丁旗則說，因為去年曾在友誼賽輸給印度，「很想在正式比賽證明我們可以贏她們！卻因疫情無法如願，誰都不願意啊！」

中華隊首戰以0比4不敵亞洲排名第4的強權中國大陸，丁旗推測可能是第一場的關係，大家的狀態還沒有調整到最好，5後衛的新陣型也做得不夠理想。「但我們來這裡已經一個多禮拜了，完全適應這裡的天氣、飲食還有場地，剩下的就靠大家的凝聚力及臨場反應來拿下每場比賽，對伊朗我們有不可以輸的壓力，所以絕對不能平手甚至輸球！」

中華女足在印度亞洲盃小心防疫，圖為球員23日抵達球場後量測體溫。（中華足協提供）

中華隊24日完成入境印度之後的第5次PCR檢測，球員與教練團依然保持全部陰性的狀態。在地主隊都無法確保自家球員不被感染新冠病毒的情況下，中華隊為防疫做的努力值得肯定，晉級8強的局勢也已明朗。

本屆亞洲盃取3個小組前2名與戰績較佳的兩個分組第3晉級8強，而印度退賽後A組只剩3隊，因此在分組第3的比較上，B、C組將不列入對陣小組第4名的成績，而C組第3不是越南就是緬甸，淨勝球分別是負6、負7。也就是說，負4球的中華隊即使輸伊朗1球，拿到A組第3，也能比下C組第3，晉級8強。

但中華隊若以小組第3出線，8強就得碰上C組冠軍日本或韓國，恐將落入5到8名的排名賽，能拿A組第2對陣B組第2，仍是最佳選擇，如此中華隊就不能輸給伊朗。台、伊上次對決是2019年的東京奧運亞洲區資格賽第2輪，中華隊當時靠包欣玄「梅開二度」，與陳燕萍、曾淑娥各進1球，以4比1完勝伊朗。