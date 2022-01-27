印度聯邦部長基倫•里吉朱(Kiren Rijiju)說，先前在邊界遭到中國大陸扣留的17歲少年米拉姆•塔羅姆(Miram Tarom)已在阿魯納恰爾邦(Arunachal Pradesh)東北部邊境哨所，移交給印度軍隊。

半島電視台(Aljazeera)報導，大陸在上星期四宣布將會遣返1名17歲的印度人，雖然沒有說明他就是塔羅姆，但印度方面已經得知。

共軍西部戰區的說法是「邊防部隊在巡邏時發現了這名印度年輕人，此人非法進入中國領土，之後按照邊防管制規定，接受例行訊問、隔離和觀察，其間都有給予人道援助。」

「我們敦促印度方面嚴格執行雙邊協議，加強人員管控，切實維護」境地區正常秩序。”

阿魯納恰爾邦的立法者里吉居(Rijiju)在推特上說：「我感謝我們印度軍與中共軍一起配合，終於安全地將我們的孩子帶回家。」

”

印度和中國大陸在經常在喜馬拉雅邊界發生衝突，主要爭議點在阿魯納恰爾邦的歸屬，大陸稱那是西藏地區的一部分。

2020年，此處的衝突發展近5年最嚴重的時刻，拉達克地區加勒萬河谷發生邊防軍的持械打鬥，造成至少20名印度士兵和4名大陸士兵的死亡。