亞女足》贏就進世界盃 王湘惠領銜木蘭戰菲 21:462022/01/30 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華女足對菲律賓，右邊衛卓莉萍大腳解圍。（中華足協提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華女足對菲律賓，右邊衛卓莉萍大腳解圍。（中華足協提供） 中華女足今晚10時在印度亞洲盃8強對陣菲律賓，獲勝就能拿下明年紐澳世界盃的門票，日籍教頭越後和男繼續排出5-4-1陣型，但前役對伊朗上演「帽子戲法」的賴麗琴，與替補門將王郁婷都未登錄，「八萬」王湘惠則掛上隊長臂章，取代賴麗琴的中場位置，其餘先發陣容與上役相同。 中華女足vs.菲律賓先發陣容如下： 18程思瑜；6卓莉萍、4賴韋汝、15蘇芯芸、16張愫心、5潘欣妤；10李綉琴、8王湘惠（隊長）、9許翊筠、7陳燕萍；19蘇育萱 亞女足》明小輸仍能晉8 中華女足卻非贏伊朗不可 亞女足》賴麗琴帽子戲法 中華女足5球大勝伊朗晉8強 #王湘惠 #中華女足 #菲律賓 #賴麗琴 #亞洲盃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞女足》印度確診過多失格 對中華隊比賽取消 22:052022/01/23 體育 亞女足》開賽10分鐘亂流 中華隊4球負陸 19:032022/01/20 體育 亞女足》從自由女神到帽子戲法 賴麗琴又救了中華隊 16:502022/01/27 體育 亞女足》澳洲無情掃射印尼 18比0創本屆最大分差 15:062022/01/22 體育 亞女足》中華隊2職員遭地陪傳染 所幸球員全陰性 20:392022/01/22 體育 尚青論壇》美日聯合軍演 共軍隔著島鏈叫陣（陸文浩） 10:412022/01/24 尚青論壇 亞女足》亞足聯宣布印度退賽 中華隊8強穩了 16:312022/01/24 體育 加拿大男星遠征亞洲奪影帝 水中激吻菲律賓邱澤 15:282022/01/27 娛樂 《時來運轉》運彩報報－女子亞洲盃今晚開踢 台灣戰中國搶首勝 15:142022/01/20 體育 亞女足》等了16年 王湘惠激動攻入首顆進球 17:272022/01/27 體育 高雄Omicron屬菲律賓病毒株 新光輪船抵台前一站在「馬尼拉」 16:192022/01/22 生活 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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