中華女足對菲律賓，右邊衛卓莉萍大腳解圍。（中華足協提供）

中華女足今晚10時在印度亞洲盃8強對陣菲律賓，獲勝就能拿下明年紐澳世界盃的門票，日籍教頭越後和男繼續排出5-4-1陣型，但前役對伊朗上演「帽子戲法」的賴麗琴，與替補門將王郁婷都未登錄，「八萬」王湘惠則掛上隊長臂章，取代賴麗琴的中場位置，其餘先發陣容與上役相同。

中華女足vs.菲律賓先發陣容如下：

18程思瑜；6卓莉萍、4賴韋汝、15蘇芯芸、16張愫心、5潘欣妤；10李綉琴、8王湘惠（隊長）、9許翊筠、7陳燕萍；19蘇育萱