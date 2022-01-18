根據以色列發布的早期研究數據，不管第四劑是接種輝瑞/BioNTech、還是莫德納（Moderna）新冠疫苗，雖然都可以使抗體濃度增加，甚至比接種完第三劑後要高，但這可能仍不足以預防Omicron變種病毒造成的突破性感染。

以色列醫療中心Sheba Medical Center感染預防和管制科主任Gili Regev-Yochay周一在線上記者會上表示，這些是尚未正式發表且非常初步的研究結果，但我們現在公布這些數據，因為我們了解大家有多麼迫切想取得任何有關第四劑的資訊。

Regev-Yochay表示，在對輝瑞疫苗進行兩周、對莫德納疫苗進行一周的追蹤後，我們發現在接種第四劑輝瑞疫苗兩周之後，體內抗體和中和抗體的數量都有所增強或增加，且增加的情況相當不錯，甚至比我們在接種完第三劑後還要再高一點，但「這對預防Omicron變種病毒可能還不夠」。

在以色列開始提供高危險族群第四劑新冠疫苖之前，該醫療中心已經在去年12月展開身體健康的人接種第四劑新冠疫苗的試驗，成為全球第一個此類的研究。

這項研究包括154名醫護人員接種第四劑輝瑞/BioNTech疫苗，以及120名醫護人員接種第四劑莫德納疫苗，而對照組的醫護人員則未接種第四劑疫苖。

Regev-Yochay表示，儘管研究人員發現接種第四劑後體內抗體增加，但預防Omicron感染所需的抗體，對疫苗來說可能太高了，即使它是一種很好的疫苗。不過，與對照組相比，接種過第四劑疫苗的人感染率略為減少。

該感染學專家並表示，接種輝瑞/BioNTech與接種莫德納第四劑疫苖的人，其試驗結果沒有顯著差異。她表示：「我認為讓脆弱族群接種第四種疫苗的決定可能是正確的，它可能會帶來一點好處，但我會說，這可能不足以支持所有人普打第四劑的決定」。