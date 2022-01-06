屏縣府為鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，繼去年發送現金後，6日又祭出新招，即日起至31日止，凡至各速打站及合約醫療院所施打第一或第二劑疫苗者，不限廠牌都可獲200元超商禮券，且當場領取，而若禮券發完也可憑施打憑證補領，換言之，只要在該期間內施打就有得領，無名額限制。

屏縣府指出，為提高服務便利性，除原有的施打站外，衛生局還規畫8日下午1點至5點在家樂福屏東店，10至14日下午2點到下午5點在屏東火車站設立速打站，民眾只要攜帶健保卡、疫苗黃卡，免預約隨到隨打，就能當場領取200元超商禮券，可說是「健康、好康」一兼二顧，請民眾把握機會踴躍施打。

衛生局表示，我國COVID-19疫苗第一劑接種率約80％，第二劑接種率約69％，為因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株的威脅增加，接種涵蓋率仍須再提升，請尚未接種過任何1劑COVID-19疫苗、及符合接種間隔但尚未完成2劑COVID-19疫苗接種的民眾，儘速前往COVID-19疫苗合約醫療院所接種。