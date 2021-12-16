康寧大學18名斯里蘭卡學生畢業在即，但學校卻不開課，只願安排他們寒暑修或到附近學校上課，引發爭議。教育部今天邀集康寧大學台北校區、台南校區教師與行政代表、學生代表等開會研商決定，學校應為學生開課，如校內無合適授課專長的老師，得商議鄰近大學合適老師到校開課。

教育部表示，康寧大學台南校區目前雖已全面停招，但學校仍應持續開課，協助延畢生於明年暑修前完成修課、大三大四學生於修業年限內完成修課。

教育部要求康寧大學應主動調查延畢生（含斯里蘭卡籍學生）及尚有待補修學分的大三、大四學生等課程需求，並依：「必修課程有一人以上修習，即應開課；選修課程有三人以上選修，即應開課」原則，於學期及寒暑修期間積極開課。

為利台南校區能夠順利開課，教育部表示，學校與師生商定開課計畫後，教育部可同意學校專案動支學校設校基金，支應前述開課相關費用。

教育部指出，為減輕學生經濟負擔並有適足時間修課，開課的收費標準不得高於學校既有規定，並請學校考量學生經濟狀況酌情補助。同時學校應透過導師及其他輔導資源，掌握學生修課進度，適時協助。

教育部請康寧大學於今年12月底前調查並完成開課計畫函報教育部，作為教育部後續進行教學品質查核之參據。如屆時未依限提報或未依開課計畫執行，教育部將依私校法及相關規定議處學校人員。