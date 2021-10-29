接種疫苗為幼兒預防各項傳染性疾病的重要方法，為宣導國內兒童按時接種常規疫苗，疾病管制署今（29）日於官方臉書粉絲專頁「疾病管制署─1922防疫達人」舉辦「寶寶疫苗GO！爸媽揪安心」直播活動，邀請超級型男奶爸JR紀言愷和防疫醫師魏欣怡，一同與粉絲分享接種常規疫苗的重要性及注意事項。

紀言愷在直播中和觀眾分享，他都會按照常規疫苗接種時程定時帶女兒前往施打疫苗，雖然看到女兒打針時大哭，為人父母肯定多少會感到心疼，但接種疫苗仍是保護孩子預防傳染病的重要方法，所以也提醒各位爸爸媽媽們一定要帶家中小孩按時接種疫苗，讓孩子獲得保護力，守護孩子的健康。

除了分享各項兒童常規疫苗的種類及重要性，魏欣怡防疫醫師也在直播中分享兒童接種疫苗時的注意事項，包含兒童在接種完疫苗後，如遇發燒、接種部位局部紅腫等不適症狀時，家長該如何應對；並於直播中向家長分享現行提供兒童預防接種服務的相關單位，以及前往接種時應攜帶的文件。

疾病管制署呼籲，為及早讓幼兒形成傳染性疾病的保護力，家長應依照「兒童健康手冊」時程，按時帶小孩前往全國提供預防接種服務之衛生所或合約院所接種疫苗，讓寶貝更健康。「兒童健康手冊」及常規疫苗相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）「預防接種專區」瀏覽，或是上[email protected]疾管家「常規疫苗何時打」專區，獲取更多嬰幼兒疫苗相關資訊。

疾管署同時在直播中舉辦抽獎活動，獎品包括紫外線消毒烘乾機1組以及1000元禮物卡2組，民眾只要在活動期間於直播貼文寫下指定留言，就可參加抽獎，相關活動辦法可至「疾病管制署-1922防疫達人」臉書粉絲專頁瀏覽(https://www.facebook.com/TWCDC/)。