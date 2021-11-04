54歲周男（右二）參加彰化醫院健康生活養成班，短短3個月成功甩肉22公斤，成效驚人。（謝瓊雲攝）

54歲周男（右二）參加彰化醫院健康生活養成班，短短3個月成功甩肉22公斤，成效驚人。（謝瓊雲攝）

瘦身成功的周男，體脂肪和健檢紅字全都回歸正常標準值，連降血壓藥都可以不用再吃了。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

本來就有慢跑習慣的周男，每天出門前都會自製豐盛營養的早餐，六種菜色有肉有蛋還有蔬果，精美擺盤讓他跑步時都心情愉快、充滿期待，等著運動完要回家好好吃早餐。（謝瓊雲攝）

誰說上年紀新陳代謝變慢，減重就變得困難重重？彰化54歲周先生因體重過重又有高血壓血脂問題，在醫生建議下參加彰化醫院健康生活養成班，每周上1次課，他聽從建議改變飲食習慣、調整飲食順序，從「吃飯配菜」改為「吃菜配飯」，完全不用節食、而且早餐吃得超豐富，短短3個月成功甩肉22公斤，不只健檢紅字全都回歸正常，連降血壓藥也停藥了，連親友都不敢置信，紛紛向他請教減重祕訣。

身高174公分的周男說，原本體重97.6公斤，而且有脂肪肝炎、高血壓等慢性病，醫師建議他減重，其實平日就有慢跑習慣，卻一直無法減輕體重，決定報名參加健康生活養成班。

每個月4次的課程，周男依照學到的飲食原則，第一個月就瘦了10公斤，他持之以恆，短短3個月竟然總共甩肉22公斤，連他自己也很意外成效這麼驚人，回醫院健檢，脂肪肝炎和高血壓都回到正常，降血壓藥也不必再吃。

很多親友訝異他身材體重的轉變，紛紛詢問他上了年紀如何還能減重成功；他也分享自身經驗，關鍵在於「改變飲食習慣」過去他怕浪費，習慣把剩菜剩飯清盤，家中有零食也不忌口，放到過期照吃不誤；上完課程之後，他徹底改變，不囤積零食食物，菜買剛好就好，吃多少煮多少、減少剩菜，飲食調味也從重口味變清淡。

周先生指出，過去3個月從來沒節食，每天自己做豐盛營養早餐，餐餐都有蔬果、雞胸肉和水煮蛋等6樣；中午外食也選擇清淡的便當店，多青菜、並以地瓜取代米飯；晚餐則吃最少，也盡量早點吃完。從過去吃飯配菜、改為現在吃菜配飯，早、中、晚三餐食量慢慢遞減。

成功甩受減重後，周先生最大的感受是身體變輕盈了，許多慢性病症狀都沒有了。每天一早都能輕鬆愉快的期待自己親手製作並擺盤，色香味俱全的豐盛早餐，然後出門運動時，就期待著慢跑完後回到家吃早餐，心情很愉快。

彰化醫院個管師洪雅琳指，參加健康飲食生活班的學員，必須將每天3餐吃的食物拍照上傳到LINE群組中，以利彼此督促、鼓勵，群組中也有醫師、心理師和個管師即時回饋。

洪雅琳表示，減重需要有同伴、才不孤單，有人支持幫助減重者持之以恆建立正確飲食生活習慣，就能成功達到目標，個案周先生就是最佳例證，體脂肪從30.4降到20.9，若在搭配運動習慣，減重後身體更加結實。下一期課程將於11月17日晚上開班上課，想要甩脂找回健康的民眾，可電洽04-8297430諮詢。