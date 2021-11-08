許多罐頭食品是家庭必備的存糧之一，巧妙搭配就能一飽口福，有民眾在全聯發現市面上消失已久的「麻婆豆腐」罐頭，堪稱是當年配飯神器，曾經吃過的網友也驚呼「小時候開一罐可以吃三碗粥」。

原PO在PTT八卦板發文表示，近日得知小時候常吃的一款「麻婆豆腐」罐頭，竟然重出江湖在全聯上架販售，讓原PO十分興奮，直說該款麻婆豆腐罐頭是當年的配飯神器，拌麵條也很好吃。

網友發現小時候愛吃的罐頭重新上市，直說是配飯神器。（圖／翻攝全聯官網）

不少網友則留言回覆「在市場上消失很多年了，以前是矮圓罐」、「小時候開一罐可以吃三碗粥」、「等一下我去買鞭炮來放」、「很懷念欸，不知道味道有沒有變」、「買很久了，味道差不多」、「很多人沒吃過正常啦，就一部份念舊老人懷念這樣」。

少數網友則好奇口味如何，「真的好吃嗎？我下禮拜買個試試」、「好吃嗎？我還蠻喜歡吃麻婆豆腐的，希望能找到心目中的愛好」、「很鹹的樣子」。

不過也有網友吃過後認為重新上市的罐頭有點走味，「完全跟小時候不一樣，超難吃」、「以前的比較好吃，現在的花椒味道重，比較辣」、「以前版本比較好，這個很難吃」、「可惜沒有小罐的了」。