本土疫情多點爆發，有一名男網友搭乘捷運時，看到兩名化學兵，認為化學兵都是去確診者到過的地方，進行環境清消，應該要避免搭乘大眾交通工具，雖然文末加上一句「化學兵辛苦了」，卻還是讓大批網友炸鍋，紛紛留言砲轟原PO「人家消毒的比你還乾淨」。

原PO今（26）日於臉書社團《爆料公社》指出，早上8時搭乘台北捷運，在劍潭站有2名化學兵上車，接著又在士林站下車。令他質疑，化學兵全副武裝出勤，「怎麼會落單搭捷運呢？不是應該都跟著大部隊，搭乘專用軍車嗎？」

原PO說，化學兵執行消毒作業區域，都是確診者去過的地方，在高傳染的風險下，認為應該避免搭乘大眾交通工具，更要負責清消任務的長官們，多考量風險，最後更說一句「化學兵辛苦了」。

貼文曝光後，卻引發大批臉友砲轟，「人家消毒的比你還乾淨」、「同理心一點吧，防疫人員都很辛苦的，穿這樣、背這麼重也要被你嫌，將心比心」、「化學兵身上沾染到的消毒水，可能比你一天喝的水還要多」、「消毒化兵比你乾淨安全多了」、「滿身消毒水，怎麼髒？是不是把人家看成掃地清潔工？」、「這種言論只能给87分，不能再高了」、「不要以為後面加一句辛苦了，就是體恤他人好嗎？講白了你就是奧客」。