總爺藝文中心17日起推出藝術家郭柏俞（中）、佘文瑛（左）駐村展。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區總爺藝文中心17日起推出藝術家郭柏俞、佘文瑛「太認真」駐村展，兩人將「山」與「海」兩個看似反差極大的景致做緊密關連，用大量的仿真溪石物件、溪岸的聲音，於展場打造擬自然的場景，創造融入知識性地質、環境教育的《海從山上滾下來》特展。

郭柏俞、佘文瑛二人同為台灣藝術大學雕塑系碩士，2014年起兩人先後獲選於匈牙利、大陸、印尼、紐西蘭等國駐村創作，亦曾進駐國立台灣歷史博物館及駁二藝術特區。兩人2015年開啟合作關係，認為在檔案爆炸的時代，要認真篩選歷史資料去創作，因此取名為「太認真」。

2021年總爺國際藝術村以「曾文溪流域」做為現地創作主題，做為「2022 Mattauw大地藝術季」的創作前哨站。郭柏俞、佘文瑛選擇曾文溪中下游玉井、大內一帶的玉豐大橋做為地景考察點，觀察溪岸的化石及流轉的溪水，帶來本次的創作靈感。

總爺藝文中心表示，曾文溪的上游有許多壯觀的地質構造景觀，記錄了百萬年前的地體構造與造山運動變化，仔細翻找溪岸石頭，更可發現古生物的化石遺跡；印證了數百萬年前，人們所認為的「山」，曾是海水淹沒的地方，因而促成了此次《海從山上滾下來》創作個展。

佘文瑛說，總爺是個很舒適的場域，居民習慣攜家帶眷到此休閒遊憩，「我們也將溪畔的景致帶到總爺百年古蹟建構的展場來」，民眾參觀展覽彷彿自由自在遊走在曾文溪邊。

《海從山上滾下來》自即日起至明年4月24日於紅樓展出，今日除了有藝術家親自導覽，下午也進行駐村創作的溪石轉印工作坊，與民眾來一場藝術與大自然的交流饗宴。