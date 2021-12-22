雲林縣政府將邀美軍在台營養試驗工作人員，觀賞《再會啦白宮》重回舊時光。（張朝欣攝）

美國軍方與學界1968年在雲林縣水林鄉進行人工牛乳營養試驗計畫，當時興建的營養工作站，現在已變成水燦林國小圖書館，這段歷史由國內導演李建成拍成紀錄片《再會啦白宮》，雲林縣政府22日表示將邀集當年參與試驗計畫的人員，本月25日回到工作站觀賞《再會啦白宮》，一起見證這段特殊的歷史。

農業復興委員會（今行政院農委會）於50、60年代，與美國海軍第2醫學研究所、美國約翰霍普斯金大學合作，進行人工牛乳等營養研究計畫，時間從1968年底至1975年中美斷交為止，並在水燦林國小內興建1棟2層樓白色外觀的營養工作站，當地人稱之為「白宮」。

知名導演李建成的父親為水林鄉人，他從父親口中得知「白宮」的故事，覺得這是台灣非常獨特的時空背景，因此著手拍攝紀錄片《再會啦白宮》，今年拿下美國、義大利影展最佳紀錄片等獎項，名揚國際，也引發大家對這段歷史的重視。

雲林縣新聞處為回顧這段歷史，訂於25日邀請當時參與研究計畫的人員，回到工作站欣賞這部紀錄片，一般民眾也可參與，當天將由李建成親自解說，重現當年場景。

當時參與此計畫的水林鄉許姓婦女回想，營養研究計畫相當龐大，水林24村各有1個駐村人員，並有助產員、醫護人員，提供孕婦免費接生、營養品配送，藉此研究人工牛乳的營養價值。

許姓婦人說，當時駐村人員都是20初頭的少女，雖然不是很了解研究計畫內容，但對於美國人來到偏鄉做研究，覺得很不容易，因此都很賣力工作，經過52年，現在都變成阿嬤了，此次受邀觀看紀錄片，大家都很期待。