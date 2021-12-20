王力宏與李靚蕾結束8年婚姻，但內幕卻越演越烈，雙方透過網路隔空叫陣成為關注焦點，王力宏昨（19日）晚發布的聲明透露，遭李靚蕾索討8.8億的贍養費，最終雙方談定6.6億，不過李靚蕾也在20日凌晨發文反擊，強調自己沒有要任何一毛贍養費，呈現各說各話的狀況。事實上，王力宏近9億的贍養費在富豪們眼中可能只算小菜一碟，過去不少人也曾因「天價分手費」躍上媒體版面，其中亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）離婚時，就曾支付前妻4%的亞馬遜股份，價值達380億美元（約新台幣1.05兆）創下史上最高價的贍養費紀錄。

貝佐斯2019年與麥肯琪（MacKenzie Scott）宣布結束25年的婚姻關係，麥肯琪獲得4%亞馬遜的股票，價值高達380億美元，為史上最高價，麥肯琪藉此成為全球排名第3的女富豪，也排名全球富豪榜第22位，而貝佐斯雖損失部分股份，仍是當時的全球首富。

在貝佐斯破紀錄之前，天價贍養費紀錄一直由藝術品大亨魏登斯坦（Alec Wildenstein）與前妻名媛喬絲琳（Jocelyn Wildenstein）保持，兩人於1999年離婚後，喬絲琳獲得約38億美元（約新台幣1千億）的贍養費，不過喬絲琳卻因此揮霍度日，最終於2018年宣告破產。

排名第三的則是傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）支付17億美元（約新台幣476億）的贍養費給第二任妻子曼恩（Anna Mann），兩人離婚後短短17天後，梅鐸馬上就娶了第三任妻子Wendi Deng，而曼恩也在6個月後嫁給一位華爾街金融家。

值得一提的是，比爾蓋茲今年5月與結縭27年的妻子梅琳達（Melinda Gates）宣布離婚後，外界預期比爾蓋茲支付的贍養費將會創下新高紀錄，不過8月美國西雅圖高等法院文件顯示，比爾蓋茲與梅琳達正式離婚，但雙方都不用支付對方贍養費，梅琳達也不打算改回原名Melinda French。