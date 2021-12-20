王力宏19日深夜終於發文反擊前妻李靚蕾，強調自己沒有對婚姻不忠，同時指控女方索討近9億台幣贍養費及91萬生活費，最後雙方協議6.6億新台幣，洛杉磯房產和投資股票的獲利都必須和女方平分，然而王力宏毫無邏輯、錯字連篇的文章遭到網友一面倒怒轟，李靜蕾也立刻曬出文件，直接打臉王力宏的說法。

從李靚蕾20日凌晨曝光的文件截圖中可以看到，王力宏和她持有聯名投資帳戶和洛杉磯高級住宅區的房產，都是雙方名下各自原有財產，並不是離婚後王力宏要分給她的財產，「這些費用是我們原本之前就一起共同合作工作各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關。」

李靚蕾曬出文件佐證自己的說法，白紙黑字寫得很清楚。(合成圖/翻攝自李靚蕾IG)

而王力宏表示李靚蕾並非是一毛錢都不要也要了91萬生活費，對此，李靚蕾更是直接公開她放棄贍養費的文件，內文寫道她有足夠收入和資產養活自己，她也強調唯一和王力宏談到錢的部分，全都是和3個孩子有關，包括孩子的生活費和教育費，以及現有的菲傭、保母和司機別解雇，就為了維持孩子原有的生活品質。

李靚蕾強調自己和王力宏談到錢的部分，全和孩子相關。(圖/翻攝自李靚蕾IG)

李靚蕾指出：「你（王力宏）特赦『免費』讓我借住房子18年再還你的房子」，釋出的每條證據都清楚有力，她更忍不住向王力宏喊話：「讀者不是傻子。不要試圖混淆視聽！費用就是如我所陳述的」，讓網友紛紛狂讚，「連圖都比較清楚，先讚」。