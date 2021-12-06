智邦（2345）11月份合併營收重回雙成長軌道，單月營收以53.55億元拿下歷年同期新高及今年次高，表現較去年同期49.91億元增加約7.28％，亦較上月的50.7億元成長5.62％。

累計前十一月合併營收為528.8億元，仍較去年同期481.2億元增加約9.89％，不僅連續三年營收站穩500億元關卡，前十一月營收與去年全年營收544.63億元相比，差距亦只剩一步之遙，今年營收再締新猷在望。