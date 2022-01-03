美系外資針對股后信驊出具最新研究報告，看好信驊(5274)2022年在美國、大陸的客戶貢獻下，營收將成長30%以上，將信驊目標價由3050元調升到3600元、評等維持中立。

美系外資表示，信驊自去年12月開始提高BMC(遠端控制晶片)的產品定價，以反映上漲的晶圓價格，預計信驊去年第四季營收為10億元、季增加11%，並看好信驊未來幾年的毛利率都將維持在逾65%。

展望2022年，美系外資持續看好信驊，第一季營收可望實現個位數成長，且全年度來自美國、大陸的客戶貢獻下，營收將成長30%以上，惟須關注2022年庫存修正的可能性。

就長遠來看，美系外資表示，看好非傳統英特爾x86伺服器的優勢將會逐漸顯現，包括邊緣計算、基於ARM 的服務器等，但同時，信任根(RoT；root of trust)、mini-BMC等相關新產品效應發酵恐要等到2023年。此外，雖預計信驊的混合平均售價在今年將成長10%，但仍需留意下半年的庫存修正風險，將信驊目標價由3050元調升到3600元、評等維持中立。