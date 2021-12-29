高雄市壽山動物園改造經費約5億元，但台電、中油、中鋼各出了8000萬經費，而市府僅自籌5000萬，由於其他4.5億全來自國營事業或民間企業引來外界質疑。國民黨立委賴士葆痛批，國營事業變成民進黨官員、民代的提款機，過去民進黨在野時極力撻伐國庫通黨庫的惡行，現在可是食髓知味、樂此不疲。

他說，中鋼董座翁朝棟大器的強調「過程中沒任何壓力，多少金額不是重點，而是對社會有益」這些龐大金額是民脂民膏，是來自納稅人的血汗錢，如此闊氣的揮霍，不是自己口袋的錢，一點也不心疼。

賴士葆指出，在董座眼中，給自家人是甘心樂意，多少錢都無所謂，他強調對社會有益才是重點，中鋼董座或以為如高雄副市長所說改造動物園要讓市民享受城市幸福感是無與倫比的利他公益，請問現今台灣有千百件比改造高雄動物園對社會更具急迫性或公益性的項目，中鋼要不要共襄盛舉、比照辦理？

他提及，台電的說詞是在高雄有三座火力發電廠造成汙染，所以要敦親睦鄰回饋地方。台電在台中興建的中火，過去十幾年是全世界最的火力發電廠，現在是第四大，台電要不要也相同的比例回饋台中市民這些年所忍受的空污？

賴士葆強調，國營事業的睦鄰基金可以廢了，多少不公不義的藏汙納垢惡行假敦親睦鄰之名而行，黨庫通國庫以敦親睦鄰回饋之名當遮羞布，政府公然把手伸進去予取予求的壓榨掏空。

他直言，現在的國營事業就像黨營事業一樣應付政府包山包海的需求，即便虧損累累還是全力配合，否則董總就換人做，覬覦這些坐領高薪的肥缺的人可是前仆後繼難以計數，談公司治理和財政秩序就是太外行，配合、滿足政府需求才是內行。