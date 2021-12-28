工業電腦廠艾訊(3088)攜手電機軟體技術服務系統整合商智電系統，為台電電力市場輔助服務提供高可靠度的備援型儲電監控系統解決方案，包括儲能系統及自動頻率控制（AFC）控制技術，已順利通過台電運轉能力測試、並正式上線運轉。

太陽能及風力發電愈趨普及，但易受天候環境因素影響，高滲透率及間歇性將對電網造成衝擊，儲能系統此時扮演穩定電網的重要角色，在電網端提供調頻備轉、即時備轉等電網輔助服務。

同時，儲能系統在用戶端可提供需量管理、緊急備用電源、移峰填谷等協助最佳化電力調配，提高電力使用效率。在再生能源發電端，則可提供平滑化、穩定輸出、供電時間移轉等，提高發電品質及調度電力應用，為現代電網不可或缺的電力設備。

艾訊表示，智電系統的電網級電池儲能系統解決方案，從軟硬體設計、施工、監造到後續系統維運提供一站式的服務，並導入備援型監控系統核心技術，以提高系統運轉的穩定性、安全性。

艾訊持續深耕工業自動化、智慧醫療、智慧零售、智慧城市、博奕及娛樂等應用領域，此次獲智電系統採用無風扇嵌入式平台eBOX700-891-FL，在儲能應用中作為周邊裝置的資料收集，包括電池、消防、警報、環境感測、I/O控制點等資訊。