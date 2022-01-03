半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest）宣布推出第四代最新高速影像處理引擎，採用異質運算技術，可偵測目前先進的CMOS影像感測器（CIS）輸出資料中的瑕疵，針對高階智慧手機相機採用的最新高解析度、高速CIS元件提供最佳測試解決方案。

配備相機的智慧手機數量持續攀升，且每台相機的畫素亦倍數增加。為實現高解析度效果，目前最高階智慧手機採用的CIS元件動輒超過1億畫素，CIS需求單位預料將自2020年的67億個單位成長至2025年的135億個單位，年複合成長率（CAGR）達14.9％。

據國際市調公司IC Insights預測，CIS元件的智慧手機應用商機，至2025年將成長至157億美元。愛德萬測試對此推出第四代最新高速影像處理引擎，將系統運算效能再升級，除可處理巨量影像資料，更能縮短測試時間與成本。

愛德萬測試指出，此系統在搭配影像捕捉模組後，能針對最先進的行動CIS進行大量高速測試，可快速測試逾2億畫素的高解析度CIS。同時，系統亦有專門的影像處理資料庫支援進行最佳化處理，提供的演算法適合高速影像處理環境，有助推動測試程式研發。

愛德萬測試T2000事業本部長足立敏明認為，隨著高解析度CIS元件從高階智慧手機逐漸拓展至中階手持裝置及其他消費性市場領域，客戶縮減測試成本的需求勢必大增。此次推出的最新解決方案可提供最快的影像處理能力，正是縮短測試時間、節省生產成本的關鍵。