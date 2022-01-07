半導體測試設備廠愛德萬測試（Advantest）台灣董事長暨總經理吳萬錕表示，2022年半導體測試成長動能續強，行動、高效運算、晶圓代工測試等三大需求帶動系統單晶片（SoC）測試需求強勁成長，長期需求展望健康，記憶體測試成長動能雖趨緩，但仍維持健康水位。

展望2022年測試設備市場規模，吳萬錕引述市調機構數據預期，整體半導體設備規模估達9.9億美元、年增19.2％。其中，以系統單晶片成長23％至51億美元最強，記憶體估成長13％至14億美元，其他測試則小幅成長2％至0.4億美元。

吳萬錕指出，車用晶片需求較往年倍增，使全球整體晶片出貨量增加，加上5G及高效運算（HPC）應用使晶片設計複雜度提高，相關晶片所需測試時間明顯增加，均帶動整體測試設備需求成長。

觀察今年各類應用測試市況，吳萬錕表示，由於測試複雜度提高，將使系統單晶片測試長期需求維持健康態勢，其中高效運算持續維持穩健成長主動能，5G應用和先進半導體晶粒測試則是關鍵的長期成長動能。

吳萬錕預期，今年系統單晶片測試需求主要由行動、高效運算、晶圓代工測試等三大需求帶動。其中，自動化檢測（ATE）測試設備市場成長趨勢與台積電先進製程布局相關，NVIDIA、AMD、Googl、Amazon等大廠則持續帶動高效運算測試需求。

而記憶體測試方面，吳萬錕表示，記憶體測試成長幅度雖見趨緩，但仍維持健康水位，後續趨勢需觀察韓系記憶體大廠相關動向。而分檢機和探針卡設備需求，則跟隨非記憶體和記憶體晶片測試需求成長。