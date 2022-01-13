小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電法說前夕，外資狂敲1.5萬張、約砸上百億資金進場。專家表示，台積電13日法說會結果將攸關台積電股價及台股指數多空方向，若法說結果「符合預期」（即第一季營收季增率個位數）及遜於預期，股價可能持續強攻可能性不大，但若「優於預期」（第一季營收季增率二位數），則台積電股價很可能創高，有助指數續攻。

【1】台積電法說前夕 半導體供應鏈先開趴

晶圓代工龍頭台積電法說會13日登場，市場看好其今年資本支出有望再創高。法說前夕供應鏈「率先開趴」，吸引買盤提前卡位。半導體廠務及設備廠信紘科挾財報優勢亮燈漲停，辛耘也攻漲停板，與迅得同創歷史新高。

【2】官股券商護盤 11檔扮尖兵

近日外資對台股整體呈現偏空操作，八大官股券商則逢低加碼企圖穩盤，儘管12日轉為小賣超3億餘元，但加計之前連5買，合計近6日買超91億元，護盤敲進個股以晶圓雙雄、貨櫃雙雄最力，其次分散在及各電子次產業龍頭股，共11檔買超金額都在4億元以上。

【3】有戲! 國揚人馬 悄悄進駐南港輪胎

南港輪胎榮譽董事長林學圃辭世後，南港12日公告法人董事通知改派代表人，由傳誠投顧公司董事長黃銘祐入列，接替原南港總經理詹彩雲加入董事會。由於黃銘祐國揚色彩濃厚，被外界視為侯西峰人馬，此次人事調整案引發外界側目。

【4】2022最新預測 高盛：大陸GDP增長剩4.3％

大陸新冠肺炎疫情持續延燒，天津市、河南省均出現Omicron本土疫情，預期將影響大陸經濟表現。投行高盛最新報告指出，由於Omicron防控難度擴大，因此將大陸2022年經濟增長預測下調至4.3％。該預估值遠低於目前市場預期的5％左右。

【5】大陸台企享RCEP關稅優惠 今年元旦生效

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）2022年元旦在中、日、泰、越等10國率先生效，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，大陸台商可充分享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，打開更廣闊市場。專家指出，台商應考量RCEP的影響，加強多地布局。