邁入新一年，台股資金動能不減。資誠（PwC）會計師事務所3日指出，2021年台股IPO募資額321億元、年增1.18倍，關鍵就在晶圓代工廠力積電，其募資額達76.9億居冠，占上市櫃總籌資額約1/4。

此外，我國2021年台股IPO家數共31家，與2020年30家相比約小幅增加，惟2022年上看逾35家，有望創近四年新高。

資誠指出，2021年台灣上市櫃新掛牌家數（含櫃轉市）共31家，總募資金額321億元，平均每家募資額約11億元，募資額最高者為力積電，其次為鋰電池模組大廠AES-KY，募資額為47.8億元占總籌資額約15％，兩大企業募資額皆高於2020年最高紀錄（23億）。

在2021年台灣上市櫃新掛牌公司的產業分布中，半導體產業約七家、占23％，募資金額約118億、占IPO總募資額37％，皆大幅領先其他產業，另已通過審核但尚未正式掛牌者，半導體業約5家、占25％，顯見台灣半導體產業在IPO市場的領頭羊地位。