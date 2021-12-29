台灣大哥大與台塑汽車貨運共同打造國內首創使用5G網路的自動駕駛智能車，在長庚養生文化村上路年餘，28日配合NCC的5G垂直場域體驗週活動，首度邀請民眾體驗全台唯一能克服上下坡度的智駕車。

台灣大5G智駕車充分展現穩定前行、轉彎的優質駕駛模式，讓民眾與養生村住民親身感受5G推波下，次世代智慧交通應用服務的願景。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大哥大在去年成立台灣最大規模的5G工商業用自駕車生態系，打造這台承載台灣自製創新DNA的智駕車，實際上路服役已經累積載客超過1500趟次，幫助許多長輩克服顛簸路面，享受安全平穩的移動新體驗。

林之晨表示，這次合作案有賴NCC「 5G垂直場域補助計畫」的支持，未來台灣大將延伸應用在港口、工業區、倉儲物流、遊樂園等半封閉型場域，降低人為操作的風險、有效提升運輸效率及人員安全，助攻台灣產業在更多領域「能所不能」。

台灣大企業用戶事業群副總劉建倫指出，台灣大與台塑汽車貨運、明志科大、臺灣大學、iAuto合作的智慧自駕車，以環保油電混合貨車改裝，是台灣第一台使用5G網路訊號搭配蜂巢式車聯網C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)運行的工商業用自駕車，運用5G網路特性及物聯網通訊技術搭配連線管理平台，發展出車輛即時定位、導航、遠端指令、OTA、輔助駕駛等智慧車聯網應用，SAE等級已臻Level 4「高度自動」程度，2019年在堪稱「自駕車界奧斯卡」的「杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」獲得亞軍肯定。

劉建倫強調，5G智駕車於長庚養生村載客之前，即已實際路測一年多，去年11月正式啟動住民接駁服務，不論晴雨、按表運行，乘客無需登記即可上車。

養生村住民林太太為5G智駕車「鐵粉」，去年就常常搭乘自駕車到另一棟去串門子，她笑稱感覺比自己的兒子還時髦。智駕車時速可達40公里，在村內A棟到C棟間則以每小時20公里速度平穩運行，期間坡度甚至達12度，智駕車亦順暢行走。智駕車團隊亦於養生村召開幾次意見調查，獲住民高度滿意，未來還將發展透過手機預約叫車等服務，為長輩展開全方位的智慧生活體驗。