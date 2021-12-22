21歲女星歐陽娜娜，近年來把事業重心轉往大陸，人氣居高不下，連帶穿衣風格也常被網友拿出來討論，近日她分享冬日穿搭照，卻被眼尖網友發現她和大陸人氣女星虞書欣撞衫，而兩人相比之下，她反而曝露身材弱點和看起來顯老態，引發網友熱議。

歐陽娜娜近日穿上品牌毛衣擺拍，頂著俐落短髮的她，因為衣服尺寸刻意穿得比較大，導致她看起來「頭小身體大」，身材比例嚴重失衡，不僅沒有顯瘦效果，反而還多了豐腴感。

歐陽娜娜被指看起來比虞書欣還顯老。(圖／翻攝自微博)

反觀，同樣穿著同款上衣的虞書欣，特意把頭髮盤起，展現溫柔優雅形象，在雪地中擺拍，呈現不同氛圍和美感，和歐陽娜娜相差5歲，卻看起來更有少女感，讓網友都直呼「娜娜有些憔悴」、「看起來顯胖」、「娜娜才21歲，但虞書欣看起來比較年輕」。

其實，歐陽娜娜之前也和從選秀節目《創造101》出身的23歲女星楊超越撞衫，兩人把同一套服裝穿出完全不同風格，歐陽娜娜走的是酷帥風，楊超越則是呈現甜美風，讓網友都難抉擇，兩人各有擁護者，在網路上引起熱議。