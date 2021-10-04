歐陽龍與傅娟生了三千金妮妮、娜娜與娣娣，全都繼承爸媽衣缽，進演藝圈發展，其中，二女兒歐陽娜娜以秀麗外型與才氣少女特質聞名，這些年將事業重心放在大陸，人氣持續飆漲，成了兩岸最知名星二代，想當年出道時還是未成年少女，如今歐陽娜娜已經21歲，尺度大幅提升，最近釋出的一波全新美照，一轉身驚洩裸背，美出新高度。

今年21歲的歐陽娜娜，從女孩蛻變成小女人，風格也更加多變，不變的是人氣仍舊火燙，成熟風格也很受各大精品、廠商喜愛，儼然廣告商新寵兒，即便因為疫情關係，戲劇類工作比較受到影響，但歐陽娜娜在這段時間，光靠代言、業配，仍大把撈金。

日前，歐陽娜娜工作室釋出一組新照片，是她出席一場公開音樂會，跟眾樂手合奏演出，照音樂會的規格，自然盛裝出席，因此誕生這一系列照片，照片中，娜娜穿著一身黑色平口合身拖尾晚禮服，剪裁看似簡單，正面露出性感美肩與明顯的鎖骨，身形相當纖細修長，但背後才是大亮點。

歐陽娜娜辣曬裸背。(翻攝自歐陽娜娜工作室微博)

其中一張美照，團隊做了黑白復古色處理，一轉身才發現剪裁直接下開到腰窩，大秀整片裸背，背後打了個大蝴蝶結，襯托無暇肌膚，綻放天使白皙光芒，看上去大器又性感，被讚「救命！實在太好看」、「漂亮到迷死我」、「背部線條超美！」、「美顏暴擊」，成功吸睛一波。