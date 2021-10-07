高市議會7日進行警消衛環部門業務質詢，議員郭建盟及陳麗娜均對南區焚化爐BOT案提出質疑，郭建盟認為近年來垃圾逐漸減量，若每年總量低於115.4萬噸，就必須拿外縣市垃圾來燒，或從市庫掏錢補償廠商，且合約綁25年，恐是損害市民健康與財政的賠本生意。

郭建盟表示，高市府規畫未來垃圾處理量，南區廠年51萬噸、仁武廠年42萬噸、岡山年37萬噸，三處焚化廠的處理量加總為一年130萬噸，中區廠則除役轉型作為垃圾轉運站，而南區廠至今運轉已滿21年，高市府計畫採用促參法方式重建符合再生能源發電的新廠，預計於今年完成促參招商作業，以BOT方式委外新建100億南區綠能發電示範廠。

郭建盟指出，高雄2011年到2020年垃圾量均值為134.7萬噸，而2016年到2020年5年均值為133.4萬噸，5年均值比10年少，顯示高雄自有垃圾量下降，而各縣市自有垃圾處理量提升，無須南送至高雄，屆時每年垃圾總量若未達115.4萬噸，市府就必須自掏腰包補償廠商。

郭建盟認為，岡山與仁武R0T廠已經委外，未來百億BOT南區焚化廠又要委外，合約一簽就被廠商綁住25年，高市府環保局3座焚化廠在將來無外縣市垃圾可燒的情況下全部委外，未來25年將對高雄市民產生極大影響。

郭建盟預期未來無論市民再怎麼努力做好垃圾減量，還是會因為環保局被合約綁死，每年就是要燒130萬噸垃圾，此外，若市府給付垃圾量短少於1年115.4萬噸，就必須犧牲市民健康，拿外縣市垃圾來燒，或自市庫掏錢補償廠商，高市府也會基於履行焚化廠合約，不再推動垃圾減量。

郭建盟認為，高雄不一定要跟隨潮流委外操作，以免垃圾焚化量被合約綁死25年，市府應該規畫同時有委託營運與自主營運管理的焚化爐，讓高雄垃圾管理保有進可攻退可守的彈性優勢。此外，焚化爐重整工程可自償，自籌款可透過廢棄物清理基金修法，減低財政壓力。

陳麗娜則認為，南區焚化爐保證每年要燒47到51萬噸，將增加25％焚化量，如此一來場外也將增加25％的垃圾載運量，市府應該慎重評估移動汙染源的問題，小港人已經忍受工業區與焚化爐數十年。

環保局長張瑞琿表示，南區焚化廠的設計量已經從51萬噸降至47萬噸，今年因為疫情關係家戶垃圾量上升，此外焚化爐會有歲修或應變等需求存在。