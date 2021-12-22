自5月25日進入全國第三級警戒，導致全國學校停課，農委會特有生物研究保育中心保教館亦同時暫時休館，為使學生在疫情期間能接觸生態學習，特生中心化危機為轉機，推出一系列的暑期小虎生態營及濕地小旅行的線上課程共9堂。

保育教育館於FB粉絲團播放生態與DIY手作課程，所需主材料由特生中心事先寄送至學員住址，副材料將由學員自行準備，課程推出即獲得迴響，觀看次數達13062人次，讓學員2021年的暑假期間在家也能學習有意義的生態教育課程。

特生中心保育教育館是環境保護署認證之環境教育場域，長期接受全國各地中小學之戶外研習及辦理暑期各式生態營隊，主題圍繞在生物多樣性、里山精神、食農教育等生態、環保意識及強調體驗活動進行互動式學習，是小朋友相當嚮往的場域，惟特生中心為顧及各年齡層面的生態學習，亦於暑期辦理青少年公民科學啟蒙營及生態調查啟蒙營等2梯次線上營隊，共有200人參與，讓高中生不受空間地域限制，參加哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲、蛾類、植物等各類群調查及公民科學發展課程，以獲得寶貴的生態課程實地經驗。

特生中心更加碼推出百所生態中小學線上課程，讓全國各地教師進行哺乳類、鳥類、爬蟲類、蝴蝶、蛾類、蜘蛛等公民科學種子教師訓練，共約100位教師參與，以期解封後於全國各校擴散生態自然教育種子，綻放出公民科學的花朵，讓生物多樣性主流化持續向前邁進！