好市多全台賣場紛紛收起汽車停車費，不再讓人把自家當免費停車場，大順店更表示將從12月起收取機車停車費，引發網友論戰。對此有鄉民獻計，表示只要用1招就能解決，但方法曝光後卻引發爭議，不少人認為作法太過卑劣，且賺錢的根本是店家。

透過公告可以看到，好市多大順店以提升會員品質為由，宣布機車停車場將從下個月20日開始收費，機車停車費用1小時為50元，滿500元可以抵消，但僅限前3小時，超過3小時候，每30分鐘酌收25元。

消息被分享到好市多消費粉專，引起網友譁然，且這次反彈的人數遠超過上次宣布汽車停車收費，認為以機車來說，消費限制過於高昂，且機車不像汽車，能載運的量有限，占用面積也不同，應調整低消金額。

對此有PTT鄉民PO文「好市多500元低消破解法？」，他表示只要每次買500元，下一趟就拿去退貨，然後再消費500，以此類推，不斷買貨退貨，就可以免費停，不懂為何大家都要抗議。

底下網友看了傻眼，紛紛留言：「那你去好市多幹嘛，乾脆不要去就好了」、「你可以試試看，看會不會連會員資格都被退掉」、「這麼聰明，就你知道」、「反正你多退幾次他就退卡費給你了」、「你都不用算時間成本嗎」、「幹嘛那麼委屈，用不到直接剪卡就好了」、「不愧是台灣最美的風景」、「根本變相幫Costco做業績，然後自己永遠被500元套在那」。