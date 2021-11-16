永大(1507)今天通過併購案並將從台股下市，總經理蔡尚育指出，雖然永大退出台灣資本市場，但永大成立55年，在市場上有市占、有品牌，在台灣市場還會繼續經營永大品牌。此外，今年第3季獲利下滑，主要還是原物料價格影響，今年新的訂單已經陸續調漲產品售價，將反映在明年獲利上。

蔡尚育表示，永大在台灣市場市占率第一、保有量第一，永大本來就是日立電梯台灣唯一代理商，成為旗下子公司品牌經營不會變。永大明年會引進日立高速梯導入台灣市場，雙方持續深化合作，擴大在台灣市場推廣。

永大第3季營收年成長10.2％，稅後淨利2.14億元，年減51.4％；前3季營收130.47億元，年增20.5％，稅後淨利7.05億元，年減27.8％，每股盈餘1.73元。營收成長但獲利衰退，蔡尚育表示，主要還是受到原物料上漲影響，尤其大陸的利潤衰退更大，前3季大陸虧損新台幣2.7億元，其中，第3季虧損擴大，達到新台幣1億元，因為去年談好的訂單無法反映在產品售價上，今年新接訂單陸續調漲售價，也要到明年才會反映。目前中鋼盤價穩定高位，原物料影響因素會降低。

至於恒大事件對永大衝擊不大，主要恒大不是永大在大陸主要客戶，應收帳款、訂單不多。至於恒大衍生對大陸房地產的影響，是否連帶導致電梯市場衰退，這部分還是要觀察。也因為大陸房地產變化很大，在成為日立百分之百子公司後，上海永大接下去如何經營還要再思考。

限電因為主要在江蘇一帶，大城市並未受影響，永大大陸生產重鎮在上海，並沒有受到限電衝擊。