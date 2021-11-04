考量我國疫情趨緩，勞動部規劃移工引進專案提報指揮中心，並在近日通過，包括來源國政府應落實審認國外仲介防疫計畫、限定來源國PCR檢驗機構、境外採檢PCR及一人一室隔離、嚴格要求國外仲介公司履行管理責任，並將採分階段引進移工、建立入境積分制、檢疫14日應配合採檢PCR、強化自主健康管理及雇主為移工加保醫療商業保險。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、衛福部等部會針對「勞動部擬開放移工入境相關防疫規劃準備工作，以及我國現階段產業缺工狀況及改善計畫」專案報告。

勞動部部長許銘春表示，第一階段定於明年2月14日前，移工入境全數採集中檢疫，2月15日後除了集中檢疫外，移工也可以前往防疫旅館辦理疫；積分制則分事業類及家庭類，前者以是否完整接種疫苗、來源國疫情狀況、移工日後住宿地點環境，後者則以是否完整接種疫苗、移工來源國疫情狀況給予不同配分。

許銘春說，移工入境後應配合檢疫14天，機場入境採檢PCR一次，檢疫結束前再採檢一次PCR，檢疫完成後，應銜接自主健康管理7日，並在勞動部指定地點安排自主健康管理，並在自主健康管理前加做一次快篩。

許銘春提及，雇主應在工入境前，為其加保50萬元醫療商業保險，以支應境外移入確診的隔離醫療費用。