恒大集團董事長許家印上月喊出自救方案包含「10年內從房地產業向新能源汽車產業轉型」，隨即恒大首款車型—恒馳牌新能源車終於現身。大陸工信部9日發佈第350批汽車新品，恒大汽車申報了恒馳5 LX。具體上市時間，恒大汽車總裁劉永灼稍早透露，恒馳5將於明年初在天津工廠下線。

根據《證券時報》報導，恒大汽車共有9大車型規劃，分別是定位D級轎車的恒馳1、B級轎車恒馳2、C級大型SUV恒馳3、MPV車型恒馳4、A級SUV恒馳5、A級跨界SUV恒馳6、B級轎車恒馳7、C級轎車恒馳8，以及B級SUV恒馳9。其中A級SUV恒馳5的價格區間價位最低，也是恒大汽車要首先量產的品牌。

再據之前恒大汽車的車型規劃顯示，恒馳5定位為A級SUV，售價20萬元（人民幣，下同）以下，對標奧迪Q3、BME X1等車型。

對於產業轉型和調整，許家印表示恒大未來將全面實施現樓銷售，房地產的銷售規模要從去年7000多億元，在10年內壓降到約每年2000億元，並在10年內完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。這意味未來恒大將形成新能源汽車為主、房地產為輔的產業格局。