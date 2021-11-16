加州電動車新秀Lucid Motors周一公布首份財報，不但預購訂單躍升，並且在供應鏈吃緊之際仍維持明年生產目標。此外，權威汽車雜誌《MotorTrend》評選Lucid Air為2022年度汽車，也讓Lucid成為第一家發表首款車即贏得此殊榮的車廠。

受到利多消息激勵，Lucid周一盤後股價一度大漲逾5％，不過隨後漲幅收斂。

此次為Lucid 7月借殼上市後首度公布財報，今年1到9月虧損15億美元，但該車廠強調Air預購訂單已突破1.7萬份，高於第三季止的1.3萬份，截至9月底的訂單金額約達13億美元。

Lucid重申明年的生產目標為2萬輛，但也提及達到這個目標仍有阻礙。

執行長羅林森（Peter Rawlinson）表示，「我們仍有信心2022年的產量可達2萬輛，不過以當前汽車業面臨的挑戰、全球供應鏈和物流受阻來看，此目標並非毫無風險。」

第三季營收達23.2萬美元，大多來自電動賽車「電動方程式（Formula E）」的電池合約，預計第四季開始公布售車數據。

《汽車趨勢》評審團讚賞Lucid Air擁有絕佳的續航里程及效率，單次充飽電即可行駛520英里，相當肯定該車款的效能與豪華內裝，並形容Lucid Air是（電動車）全新指標。

Lucid自行研發的電動車Lucid Air，由於沒有汽油引擎占據空間，因此車內與置物空間相當寬敞。雖然評審欣賞Air的內部設計以及音響系統，但也批評該車款許多基本控制太過倚靠觸控螢幕。