台股今(22日)收盤下跌14.77點，險守17800點，三大法人合計賣超1.26億元，看好記憶體產業改善，股價有望反彈，外資、投信同步買超南亞科、華邦電、旺宏6萬張，但也同步賣超中鋼2萬張。

台股今日開高後在17790點至17857點上下不到70點之點震盪，終場收在17803.54點，下跌14.77點，成交金額3129億元。觀察法人動向，三大法人合計賣超1.26億元，其中，外資及陸資買超9.62億元，自營商買超6.39億元，投信則賣超17.27億元。

法人預估記憶體市況可望於明年上半年觸底，激勵美光股價上周五(19日)飆漲7.8%，也帶動南亞科等股價走揚，南亞科拉出一根長紅棒，終場收在75.4元，漲幅8.33%，華邦電上漲6.9%，收在31.75元，旺宏則上漲3.07%，收在43.65元。

外資今日買超前3大個股即為南亞科、華邦電、旺宏，分別買超23,821張、16,054張、12,196張，這3檔同時也是投信買超股，投信買超最多的為華邦電，共買超6,687張，另外也買超南亞科908、旺宏475張。

至於外資買超第4至第10名個股依序為陽明、長榮、台玻、大同、元大滬深300正2(00637L)、瑞軒、國泰智能電動車(00893)。

另外，外資與投信今日也同步賣超中鋼，外資賣超16,854張，投信也賣超3,700張，中鋼今日雖然走弱，但終場以平盤價32.6元作收，外資已連續7個交易日呈現賣超。